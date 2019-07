Muren-Abgänge und lokale Überflutungen in Rauris

Wetterkapriolen in Salzburg: Nach einigen strahlenden Sonnentagen kam es in der Nacht auf Samstag in Rauris im Pinzgau zu heftigen Gewittern. Es regnete so stark, dass gleich drei Bäche über die Ufer traten. Der Ribeisbach vermurte die Seidlwinklstraße auf einer Länge von 200 Metern, im Abdeckergraben riss der Waidachbach eine Brücke weg und der Schütterbach beschädigte ein Brückengeländer.