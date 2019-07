Alkolenker landet mit Pkw in fremdem Garten

Äußerst turbulunt war ein 18-jähriger Pinzgauer am Samstagmorgen unterwegs: Mit seinem Auto kam er in Hollersbach von der Straße ab und prallte gegen eine Laterne sowie die Betansäulen eines Gartenzauns. Anschließend stürzte das Auto auch noch in den Garten ab. Durch den heftigen Aufprall wurde der Lenker verletzt.