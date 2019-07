Arbeitsunfall fordert einen Schwerverletzten

Der 61-jährige Arbeiter aus Oberösterreich war am Freitagabend in einem Hotel in Obertauern gerade dabei, die Akustikdecke im zweiten Stock zu montieren. Gemeinsam mit zwei Helfern versuchte er, das Vlies am Schaumstoff der Decke zu halten, um dadurch die genaue Größe zu ermitteln.