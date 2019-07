Kein Führerschein und falsches Kennzeichen

Der 18-jährige Villacher war am Freitag mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw in Richtung Keutschach unterwegs. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er mit dem Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum, überschlug sich und fuhr infolge wieder auf den Rädern gegen eine Böschung. Dabei wurde ein am Beifahrersitz mitgefahrener 17-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt unbestimmten Grades verletzt. Er musste von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht werden. Der 18-jährige Lenker wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Im Einsatz standen die Feuerwehren Keutschach und Reifnitz. Der 18-Jährige wird der BH Klagenfurt und der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.