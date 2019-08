Die besten Tipps für das erste August-Wochenende

#Vienna Major 2019

Endlich ist es wieder so weit: Das Vienna Major, das Beachvolleyball-Highlight des Sommers, ist seit Mittwoch in vollem Gang. Grandiose Stimmung, cooler Sport und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Bis Sonntag bebt die Donauinsel noch. Wer noch nicht dort war, sollte sich dieses Sport-Spektakel auf keinen Fall entgehen lassen. Am Samstag findet übrigens das Finale der Damen, am Sonntag das der Herren statt. Der Eintritt ist frei. Alle Infos zum Vienna Major 2019 findet ihr in diesem City4U-Artikel.

Wo:21. Neue Donau / Donauinsel