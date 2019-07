Maskierte Täter forderten Geld und Kryptowährung

Zwei bislang unbekannte Täter läuteten am 25. Juli gegen 21 Uhr in Wels an einer Bürotür. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 30-jähriger Linzer in den Büroräumlichkeiten. Als der 30-Jährige die Tür öffnete, drängten ihn die beiden Täter, die mit Tüchern maskiert und mit Gummiknüppel und einer Pistole bewaffnet waren, zurück.