Serien-Knaller: So blutig ist „The Boys“ wirklich

Kapitalismus ist schon etwas Schönes. Um noch mehr Geld einzufahren, gibt es Firmen wie „Vought“ die Superhelden erschaffen und lizensieren. Die Städte die zahlen erhalten vielleicht sogar Zugriff auf einen der „The Sevens“ - dem „Justice League“-Verschnitt der Serie und können sich so besser vor Kriminalität schützen. Die Geschichte in Gang bringt der nette Elektronikmarktverkäufer Hughie. Neben seinem Leben als Fan der „The Sevens“ ist er gerne mit seiner Freundin Robin unterwegs. Beides verliert er, als der Superheld „A-Train“ bei einem Kampf direkt durch die Freundin durchläuft und Hughie nur noch ihre Arme festhält.



Während „Vought“, um das Image ihrer Superhelden zu retten, versucht ihn zu einer Verschwiegenheitsklausel zu überreden, tritt Billy Butcher in sein Leben. Kongenial gespielt von Karl Urban, präsentiert der charismatische Anführer der „The Boys“ einen Weg für Hughie mit seiner Trauer und seiner Wut umzugehen. Er rekrutiert ihn für das inoffizielle CIA-Programm „The Boys“ um die Superhelden besser unter Kontrolle zu haben.



Parallel entwickelt sich die Geschichte von Annie January, die als Siegerin aus einem Casting hervorgeht und nun als Superheldin „Starlight“ das neueste Mitglied der „Seven“ zu werden. Während sich in den ersten Minuten zeigt, was für ein Traum dieser Erfolg für sie ist, zeigt sich auch bald für sie die Tiefen des Abgrundes in den sie sich begibt. Wortwörtlich. „The Deep“, ein „Aquaman“-Verschnitt aus einem 1-Euro-Laden, erpresst sie zu Oralverkehr. Das möchte man nicht sehen, die klare Ansage die „The Boys“ damit aber trifft direkt in die Magengrube.