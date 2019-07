Tschechische Wanderer von Helikopter-Crew gerettet

Vier tschechische Wanderer (48, 21, 20, 20 Jahre) gerieten am Donnerstag in Ebensee beim Abstieg vom Großen Totengraben in Richtung Langbathsee im steilen Gelände in Bergnot. Die Crew des Polizeihubschraubers Libelle Salzburg konnte die Urlauber mit einem Tau retten.