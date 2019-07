Das sind die besten Alternativen zu Uber

#Holmi

Holmi - ein Start-up aus Vorarlberg - bietet seinen Fahrtendienst seit März diesen Jahres in Wien, Feldkirch, Bregenz und Dornbirn an. Die Vorgehensweise ist gleichzusetzen mit Uber. Man ladet die App runter, gibt ein, wo man hinfahren möchte und ein Fixpreis wird angezeigt. Die Bezahlung erfolgt mittels App via Kreditkarte oder klassisch per Bargeld direkt an den Fahrer. Zudem kann man zwischen einem modernen Fahrzeug, Luxusklasse, oder XL-Wagen entscheiden. Neu: Man kann auch ein Taxi, welches dann mit Taxameter fährt, ordern.