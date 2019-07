High-Tech-Mistkübel meldet: „Ich bin voll“

Am Donnerstagvormittag traf er mit einigen Tagen Verspätung auf dem städtischen Bauhof ein, heute wird er am Vormittag in der Getreidegasse aufgestellt: Der „Solar-Presshai“ soll der Straßenreinigung dabei helfen, den Müllberg abzuarbeiten, den der überbordende Tagestourismus täglich in der Innenstadt hinterlässt.