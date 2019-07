Drogendealer-Duo (17,18) war ein halbes Jahr aktiv

Ein 17-Jähriger aus Bad Ischl und ein 18-jähriger türkischer Staatsbürger aus Linz sind verdächtig, von Februar 2019 bis Juli 2019 an öffentlichen Orten in Bad Ischl, Altmünster und Linz Suchtmittel verkauft zu haben. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wels wurden am 14. Juni die Wohnungen der beiden Beschuldigten durchsucht.