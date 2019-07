100 Millionen Bakterien machen den Apfel gesund

„An apple a day keeps the doctor away“ (ein Apfel pro Tag hält den Doktor fern), heißt es seit dem 19. Jahrhundert in einer englischen Redewendung. Wie verschiedene Studien zeigen, dürfte das in ihnen enthaltene Pektin den Cholesterinspiegel senken und eine gesunde Verdauung fördern. Zur letzteren positiv beitragen dürften - auch wenn es sich komisch anhört - auch jene rund 100 Millionen Bakterien, die ein Apfel in sich trägt, wie man nun an der Technischen Universität (TU) Graz herausgefunden hat.