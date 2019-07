Kinderpornos in Justizanstalt gefunden

Das Forensische Zentrum Asten wird von der Politik gerne als Vorzeigeanstalt bezeichnet. 171 Untergebrachte, wie die Insassen korrekt bezeichnet werden, leben in zehn offen gestalteten Wohngruppen in Einzel- und Doppelzimmer. In der Selbstbeschreibung ist von einem klientenzentrierten Behandlungs- und Betreuungsprogramm die Rede.