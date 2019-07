Auch Pongau erlässt Waldbrand-Verordnung

Nach den Bezirkshauptmannschaften Tamsweg und Zell am See hat nun auch die Behörde in St. Johann im Pongau eine Waldbrandverordnung wegen erhöhter Gefahr auf Grund von Hitze und Trockenheit erlassen. Das heißt, dass jegliches Feueranzünden sowie das Rauchen im Wald und dessen Gefährdungsbereich untersagt sind.