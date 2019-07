So viel darf man essen, damit Skinny Jeans passt

Als eine Twitter-Userin in den USA durch eine Filiale der Kette Macys ging, traute sie ihren Augen nicht, als sie die Teller erblickte. Der Aufdruck suggeriert in ihren Augen eindeutig, „Skinny Jeans - Favorite Jeans - Mom Jeans“ - in Anspielung darauf, wie viel man essen darf, um danach noch in die richtige Hose zu passen. Die zweite Version schlägt mit „Foodie - Food Coma“ in die gleiche Richtung ein.