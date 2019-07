Den perfekten Sommer in Wien erleben!

Die lebenswerteste Stadt der Welt weiß ihre Bewohner auch im Sommer zu überzeugen. Denn alles, was ein Urlaub braucht, findet sich auch in Wien! In der Bundeshauptstadt warten Frei-, Hallenbäder und Naturbadeplätze auf Sonnenanbeter und Baderatten, laden Grillplätze und -zonen entlang der Donauinsel Genießer zum Schlemmen und zahlreiche Sommeraktionen Kinder und Jugendliche zum Mitmachen ein. Ob Badetage, Ferienspiel, Sportangebote, Parkbetreuung oder Sommerkino - diesen Sommer in Wien werden Sie bestimmt nie vergessen!