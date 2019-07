Drogendeals in Liezen: „Junge warten auf das Gift“

„Eben das ist beunruhigend“, meint ein erhebender Beamter, „vor Jahren hat es in punkto Drogen in Liezen keinen Straßenverkauf gegeben, heute warten viele Jungen schon auf das Gift“. Laut seinen Angaben bekam der gebürtige Salzburger das Marihuana in Graz von Afghanen und Schwarzafrikanern. Ein Gramm kosteten ihn acht Euro, weiterverkauft wurde es um zwölf Euro. Gedealt wurde in der kleinen Parkanlage in der Nähe seiner Wohnung, aber auch in der Fußgängerzone und im Bahnhofsbereich.