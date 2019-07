Tagesgäste hinterlassen Salzburg Berge von Müll

„Zwischen 4.45 Uhr und 21 Uhr müssen wir die Mistkübel in der linken und rechten Altstadt und im Andräviertel derzeit vier bis fünf Mal am Tag entleeren“, sagt Christian Bleibler, Oberstraßenmeister des Magistrats. Sechs Mitarbeiter sind in dieser Zeit nur damit beschäftigt, den Dreck der Touristen wegzuräumen. „Eine einzige Reisegruppe schafft es mittlerweile, die Mülleimer vor Mozarts Geburtshaus zu füllen.“