Erste „Bücherei der Dinge“ in Wien eröffnet

„Die Büchereien sind beliebte Treffpunkte im Grätzl. Und was liegt im Grätzl näher als sich in der Nachbarschaft auszuhelfen, mit einer Bohrmaschine oder mit Spielzeug für die Geburtstagsfeier?“, sagte Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Die Idee der “Bücherei der Dinge„ stärkt das Grätzlbewusstsein und vereint Nachbarschaftshilfe mit Nachhaltigkeit und Konsumbewusstsein. Leihen statt kaufen ist im Sinne der “Sharing Economy„ immer verbreiteter, es ist günstiger und ressourcenschonend. Es freut mich, dass die Büchereien diese Idee in der Zweigstelle am Schwendermarkt verwirklicht haben und gemeinsam mit vielen Magistratsabteilungen der Stadt den Wienerinnen und Wiener Alltags- und Freizeitgegenstände zur Verfügung stellen“, betonte Czernohorszky.