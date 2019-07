Defekt bei U1: „Es hat zwei laute Tuscher gegeben“

Trotz Urlaubszeit hatten sich in der morgendlichen Stoßzeit um 8.08 Uhr wohl mehrere hundert Menschen in einem gerade in die Station eingefahrenen Zug sowie am Bahnsteig befunden, sagte der Sprecher der Wiener Linien. „Es dürfte etwas zu glosen begonnen haben. Das Standardvorgehen dafür ist: Feuerwehr rufen, Station räumen und danach die Ursache suchen.“