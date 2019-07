Hochzeit in Südafrika fand ein Happy End in NÖ

Sonia R. wurde in Südafrika geboren, ist aber seit mehr als 40 Jahren österreichische Staatsbürgerin. Ihren Schatz Gerald M. wollte sie in ihrem Geburtsland heiraten. Die Trauung fand im März 2018 bei Traumwetter statt. Dann folgte ein Spießrutenlauf. Obwohl die Brautleute alle notwendigen Dokumente und Papiere mit auf das südafrikanische Standesamt brachten, bekamen sie nie eine Heiratsurkunde. Das könne bis zu einem Jahr dauern Die beiden Niederösterreicher wollten die Hochzeit daher nach einem halben Jahr daheim wiederholen. Was vom Amt verweigert wurde, weil sie im System als verheiratet galten. „Wir haben über alle denkbaren Stellen versucht, Hilfe zu bekommen, doch es passiert nichts“, wandte sich Frau R. an die „Krone“.