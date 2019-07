Salzburger Zeitfahr-Ass darf zur EM

„Ich bin überglücklich bei einem Rennen dieser Klasse am Start stehen zu dürfen“, jubelte Johannes Hirschbichler als er von seiner Nominierung für die Zeitfahr-Europameisterschaft im August erfuhr. Aber auch zwei andere Salzburger in Diensten des Raiffeisen Radteams Tirol hatte am Wochenende Grund zur Freude.