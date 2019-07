„Perlis“ neue Mission in der Millionen-Arena

Wr. Neustadt suchte nach dem Lizenzentzug und dem Zwangs-Abstieg in die Regionalliga Ost nicht nur einen neuen Vorstand, sondern auch verzweifelt Kicker. Der Salzburger Michael Perlak war schon etwas verzweifelt, weil sich nach dem Vertragsende bei Bundesligist Mattersburg Angebote zerschlugen. Und so fanden sie zusammen: Perlak entschied sich im letzten Transfer-Moment, bei Wr. Neustadt für ein Jahr zu unterschreiben. Der 33-Jährige mit 80 Bundesliga-Spielen in den Beinen ist nun quasi der Leithammel beim Neustart der Neustädter. „Der Kader ist auf keinen Fall schlecht“, betonte „Perli“. So kam mit Thomas Piermayr noch ein Routinier mit Bundesliga-Erfahrung, heuerte mit Ex-Teamkicker Thomas Flögel ein vom Namen her prominenter Trainer an.