Fitness zum Nulltarif am neuen Copa Beach

Richtiges Urlaubsflair erlebt man am Copa Beach: Mit Liegewiesen, Sandstrand mit kostenlosen Liegestühlen und Sonnenschirmen an der Neuen Donau. Auch abwechslungsreiche Gastronomie von der Bosna bis zum Hawaii-Bowl fehlt nicht. Drei Trinkbrunnen und zwei Duschen runden das kostenlose Bade-Angebot ab. An Hitzetagen gibt es am Copa Beach auch eine Sprühnebeldusche, sie ist Teil der Abkühlungsoffensive der Stadt unter dem Titel „Cooles Wien“. Ab 30 Grad ist der Sprühnebel zwischen 13 und 19 Uhr in Intervallschaltung in Betrieb.