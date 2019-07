WEGA-Einsatz: Opfer berichtet von Sex-Übergriffen

Die 38-Jährige stand am Samstag um 10.15 Uhr nackt am Fenster einer Wohnung am Mortaraplatz und rief um Hilfe. Eine zufällig vorbeigehende Polizeistreife wurde auf die Frau aufmerksam und alarmierte Verstärkung. Da sich der 51-Jährige in der Wohnung verschanzte, wurde das Opfer von der Feuerwehr mittels Drehleiter geborgen.