Tickets für das Holi Festival Linz

Bunt, bunter, Holi! Zum Sommer gehört dieses Farbspektakel einfach dazu. Bereits seit 6 Jahren tourt das Holi Festival durch Europa und kehrt am 3. August zum letzten Mal in den Linzer Hafen. Wer also beim großen Finale der erfolgreichen Eventserie dabei sein will, der holt sich die Tickets bei allen Raiffeisenbanken, Ö-Ticket-Stellen, unter www.holiopenair.at oder gleich hier. Denn die „Krone“ verlost 5x2 Tickets für das Holi Festival der Farben in Linz!