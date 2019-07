Austropop-Legende Wolfgang Ambros im Mühlviertel

Wolferl live! Er ist die „Nr. 1 vom Wienerwald“ - am 2. August tritt Wolfgang Ambros aber im Mühlviertel auf. Beim Sommerfest in Kleinzell im Mühlkreis wird die Austropop-Legende einige seiner größten Hits wie „Da Hofa“, „Schifoan“ oder „Es lebe der Zentralfriedhof“ zum Besten geben. Für die Krone-Familie gibt es dazu 5x2 Tickets zu gewinnen (Tickets auch auf oeticket.at erhältlich). Außerdem verlost die Freiwillige Feuerwehr Kleinzell noch einen Hotelgutschein für 2 Nächte und 2 Personen im 4-Stern-Hotel EDELWEISS in Berchtesgaden.