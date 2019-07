Deutsche Fußballfans rauften mit Einheimischen

Der Vorfall im Pinzgau war aber nicht die einzige Rauferei, zu der die Salzburger Polizei in der Nacht auf Samstag gerufen wurde. In Weißenbach bei Lofer (Bezirk Zell am See) endete ein Streit um einen Pkw zwischen einem 40-jährigen Ungar und einem 33-jährigen Kroaten in einer Schlägerei. Dabei zogen sich beide Kontrahenten Abschürfungen an den Händen und Füßen zu. Der 40-Jährige erlitt außerdem eine Sprunggelenksverletzung und einen Bruch des rechten Knöchels. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Kroate wurde vom Roten Kreuz ins Spital gebracht. Nach Abschluss der Erhebungen werden beide Männer bei der Staatsanwaltschaft Salzburg zur Anzeige gebracht.