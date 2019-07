20-jähriger Verdächtiger nach Brandlegung flüchtig

Ein 20-Jähriger soll Samstagabend einen Brand in Salzburg-Maxglan in einem Keller eines Mehrparteienhause gelegt haben. Der Verdächtige wurde laut Polizei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Salzburger Krankenhaus verbracht. Der Mann hat das Krankenhaus nach der Behandlung selbstständig verlassen und konnte seither von den Polizeikräften nicht angetroffen und befragt werden.