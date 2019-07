Die Liezener wollen jetzt noch mehr Lkw-Verbote

Osten des Bezirks will Entlastung

Rasch wurde im Bezirk auch der Ruf nach mehr Fahrverboten laut. Die Grünen fordern sie für die B 114 (Triebener Tauern) und die B 117 (von Altenmarkt bis Admont). Auch ÖVP-Landtagsmandatar Armin Forstner will ein Verbot für die B 117 mit ihren vielen Engstellen, dazu auch für die B 146 (von Admont in Richtung Liezen): Stattdessen soll das bestehende Verbot auf der B 115 aufgehoben werden.