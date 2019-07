Space Cowboys am Mönchsberg

Das Museum der Moderne feiert in Kooperation mit dem Kunsthaus Zürich mit der Großausstellung „Fly me to the Moon“ das fünfzigjährige Jubiläum der Mondlandung. Mit 280 Exponaten, die von Gemälden über Fotografie, Videokunst bis hin zu multimedialen Installationen reichen, lässt sich das Mysterium Mond am Mönchsberg wunderbar erkunden.