Fohlen-Statue ist wieder daheim in Lehen

Erst verschwunden, dann gefunden: Nach der Sanierung der Strubergassen-Siedlung vermisste die Stadt ein zart wirkendes Fohlen aus Bronz. Nach dem Suchaufruf in der „Krone“ war das Rätsel rasch gelöst: Das Kunstwerk von Herbert Trapp (1936-2004) war 2017 von der Baustelle auf den Lagerplatz einer Baufirma transportiert worden und einfach in Vergessenheit geraten. Nun ist es wieder in der Siedlung aufgestellt.