Vermisste Niederländer am Großglockner gefunden

Die Niederländer hatten sich am Mittwoch zur Stüdlhütte (2.801 Meter Seehöhe) aufgemacht, um von dort am Donnerstag in der Früh auf den höchsten Berg Österreichs (3.798 Meter Seehöhe) zu steigen. Allerdings waren sie am Donnerstagabend nicht wie vereinbart um 20.00 Uhr in ihr Quartier in Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) zurückgekehrt. Die besorgte Ehefrau des 44-Jährigen konnte die beiden am Handy nicht erreichen. Schließlich alarmierte sie um 22.00 Uhr die Polizei.