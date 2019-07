Das „freshe“ City4U-Wochenend-Horoskop

Manche Freundschaften gehen auseinander, das ist ganz normal. Vermisst du wirklich ihn/sie oder die Zeiten, die ihr hattet (in denen du noch jung und knackig warst und vor allem drei Tage ohne Kater durchfeiern konntest)? In solchen Phasen solltest du dich auf die Freunde konzentrieren, die du aktuell hast - es hat einen Grund, wieso sie in deinem Leben sind und dich in deinem erwachsenen Leben begleiten - und hey, sie können sicher auch gut feiern!