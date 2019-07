Islamisten-Razzien: Sechs Gefährder in Gewahrsam

Der Fokus lag auf einer Wohnung in Düren, aber auch in Köln wurden mehrere Wohnungen durchsucht, heißt es von der Polizei. Bei dem Einsatz in Düren, der um vier Uhr früh begann, wurden Spezialkräfte eingesetzt. In der Wohnung sei „nach konkreten Anhaltspunkten für eine Anschlagsplanung“ gesucht worden, teilte die Polizei mit. Beamte trugen in der Früh Pappkartons aus dem Gebäude. Laut „Bild“ wurden Baseballschläger, Messer, 20 Handys, externe Festplatten, drei Laptops, ein Router und eine Flasche mit einer noch nicht identifizierten Flüssigkeit sichergestellt.