Heißt Aspern Nord bald Nelson-Mandela-Platz?

Am Donnerstag ist der internationale Nelson-Mandela-Gedenktag. Ein österreichischer Verein lädt nicht nur zu einer Kulturwanderung in die Wiener Seestadt, sondern fordert auch eine Umbenennung der U2-Station Aspern Nord. Da sich dort der Nelson-Mandela-Platz befindet, soll künftig auch die Haltestelle so heißen.