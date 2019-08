„Zu viele Menschen versuchen, ihr Glück zu kaufen“

„Von allen Seiten werden wir manipuliert, es wird uns vorgegaukelt, dass wir uns quasi glücklich kaufen können. Doch oft laufen wir dem falschen Glück hinterher. Viel zu oft fokussieren wir uns darauf, was wir nicht haben, anstatt das Glück in den vermeintlich kleinen Dingen zu sehen - wie dem Lächeln eines Freundes, einem warmen Sommerabend, dem gemeinsamen Musikmachen“, so die Sängerin, die seit fast 12 Jahren in Wien lebt.