Eine kolossal absurde Groteske: „Tel Aviv on Fire“

Als diesem darin das verfängliche Adjektiv „bombig“ ins Auge sticht, gerät Salam erst einmal unter Terrorverdacht. Bald basteln die beiden Männer jedoch an aus dem Leben gegriffenen Dialogen, die die Sehnsucht nach Romantik über politische Befindlichkeiten stellen, was die Frauenherzen in deren Umfeld höherschlagen lässt