Paragleiter-Absturz fordert Schwerverletzten

Ein 54-jähriger Niederländer ist am Dienstag beim Paragleiten in St. Veit in Defereggen in Osttirol schwer verletzt worden. Der Mann befand sich rund 250 Meter über dem Boden, als er in starke Fallwinde geriet. Letztlich klappte der Gleitschirm ein, der Niederländer versuchte den Notschirm zu ziehen, was aber misslang. Er stürzte auf rund 45 Grad steiles Gelände ab.