Burgstaller: „Das gelang mir zuletzt in der U10“

Mit David Wagner hat der Stürmer in seiner vierten Saison den vierten Trainer: „Jeder Coach hat seine Vorstellungen, jetzt ist bei uns wieder die Viererkette gefragt.“ Nach einer Saison mit Abstiegsängsten weiß der Kärntner: „Unser Anspruch muss es sein, wieder im oberen Tabellendrittel zu landen.“ Mit möglichst vielen „Burgi-Toren“: neun waren es im ersten Jahr (bei 18 Einsätzen), elf in der zweiten (32 Matches), aber nur vier in der Saison 2018/19 (in 24 Partien). Er sagt: „Die Gier nach Toren muss bei uns allen wieder erkennbar sein.“