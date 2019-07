Wörthersee-Strecke: Blockade der Gleise droht

Insgesamt seien 200.000 Bürger vom Bahnlärm an der Koralmbahnstrecke betroffen, heißt es. Trotz vielfacher Ankündigungen der Politik, wichtigen Treffen im Verkehrsministerium in Wien und Runden Tischen, sei bislang nichts Konkretes gegen den Lärm unternommen worden, so die Kritik.