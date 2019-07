Online-Infos über Angebote für die Krebsnachsorge

3600 Krebsneuerkrankungen werden jährlich in Oberösterreich gezählt. Für die Patienten gibt es, so Vize-LH Christine Haberlander, „eine erstklassige onkologische Versorgung“. Für all jene, die darüber hinaus Therapien wünschen, bietet das Ordensklinikum Linz eine Online-Plattform mit 50 ausgewählten Experten an.