Einbrecherduo richtete 567.000 Euro Schaden an

Die beiden sowie ein dritter noch flüchtiger Komplize sollen im Zeitraum von Oktober 2018 bis 23. Februar 2019in drei Geschäfte, zwei Kioske, ein Gasthaus und 18 Hotels in Salzburg eingedrungen sein. In den meisten Fällen plünderten sie Safes, nahmen sie zum Teil auch mit. Der Schaden in Salzburg: 251.800 Euro. Weitere 34 Coups verübte die Bande in Oberösterreich, der Steiermark und Kärnten. Gesamtschaden: 567.000 Euro.