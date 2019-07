Wetter verspricht gute Sicht auf Mondfinsternis

Gute Sicht auf die partielle Mondfinsternis in der Nacht auf Mittwoch versprechen die Meteorologen. „Das Wetter dürfte in ganz Österreich mitspielen, es sind in der Nacht nur wenige Wolken zu erwarten. Zumindest zeitweise ist somit überall der Blick auf den Mond frei“, erklärte Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Montag.