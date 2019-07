Baby-Alarm! Bullen-Kapitän geht über Bord

Damit aus Sicht des Meister logisch: Der Bullen-Kapitän geht demnächst fix über Bord. Womöglich sogar just zum brisanten Liga-Auftakt, der am 26. Juli in Hütteldorf gegen Rapid steigt. „Ganz egal, welches Spiel für uns da ansteht - ich glaube, es versteht jeder, wenn ich dann nicht dabei bin“, sagte Ulmer im vollen Ernst. Um gleich zu schmunzeln. Immerhin besteht bei der Geburt kein Kollisionskurs mit einem Termin in der Champions League-Gruppenphase: „Also haben wir’s nicht so schlecht gemacht!“