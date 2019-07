Angelika Ertl bringt Ihren Garten zum Blühen

Das Wiesenstück, auf dem einfach nichts blühen will? Die „tote Ecke“ im Garten, in der kein Pflanzerl gedeiht? Der Mini-Balkon, den man zum eigenen kleinen bunten Paradies machen will, aber es fehlt an Ideen? - Solche Probleme haben viele Steirer, die - und sei’s nur auf dem Fensterbankerl - ihr eigenes Stück vom grünen Glück besitzen.