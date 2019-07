Elf Bilder und Videos mit NS-Bezug geteilt

Die Bilder- und Videodateien verschickte der Deutsche der Anklage nach am 5. Oktober 2016 und am 25. Dezember 2017. Darauf zu sehen waren teils Zusammenschnitte von Kampfhandlungen aus dem Zweiten Weltkrieg und auch andere, beispielsweise die Hitler tanzend zeigten. Im Prozess übernahm der 36-Jährige die volle Verantwortung für sein Handeln, wie sein Verteidiger Andreas Schöppl betonte: „Mein Mandant hat sich in der Verhandlung vom NS-Gedankengut distanziert.“ Zudem ist der Deutsche unbescholten. Daher bekam er auch die Mindeststrafe bei einem Strafrahmen von 1 bis 10 Jahren: also 12 Monate bedingte Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.