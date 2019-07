Mit der „Krone“ zu den besten Aftershow-Partys!

Das Prater Festival findet heuer am Freitag, den 19. und Samstag, den 20. Juli 2019, mittlerweile zum vierten Mal statt. Gestartet wird das fulminante Programm am Freitag um 18 Uhr mit einem ausgewählten DJ-Line-Up auf der Bühne am neuen Calafatiplatz. DJ Mastercash, DJ Cream-T, DJ Mosaken und Sam the Kid sind mit von der Partie. Ab 1 Uhr geht es für Tanzfreudige im Prater DOME und der Pratersauna bis spät in die Nacht weiter.