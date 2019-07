BMW-Chef: „Salzburg hat viele Vorteile“

Salzburg zieht Unternehmen an. Wie auch die BMW-Gruppe, die 28,4 Millionen Euro in ihren neuen „Campus Salzburg“ in Maxglan investiert. BMW-Austria Chef Christian Morawa über den Traditionsstandort, die Investition, die Ausbaupläne und welche Vorteile die Mozartstadt in puncto Lage und Mitarbeiter genießt.