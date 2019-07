16-jähriger Autorowdy kracht gegen Betonpflock

Gerade erst hat er mit der L17-Fahrprüfung begonnen und schon leistet sich ein 16-Jähriger in Zell am See einen tierischen Fauxpas: Er übte am Montag gegen 1 Uhr früh die Automatik-Schaltung mit dem Pkw seines 20-jährigen Freundes. Neben dem Autobesitzer am Beifahrersitz saß auch noch der 21-jähriger Bruder des 16-Jährigen auf der Rückbank. In einer starken Rechtskurve allerdings verlor der ungeübte Autofahrer die Kontrolle über den Wagen und raste er in einen Betonflock. Alle drei jungen Männer wurden beim Unfall verletzt.